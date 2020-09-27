Beşiktaş'ta iş merkezinin çatısında yangın çıktı

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezinin çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin yangına müdahele çalışmaları devam ediyor.