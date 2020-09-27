Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Beşiktaş'ta iş merkezinin çatısında yangın çıktı

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
    • DHA
    • 27.09.2020 - 13:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta iş merkezinin çatısında yangın çıktı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezinin çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Bölgeye gelen ekiplerin yangına müdahele çalışmaları devam ediyor.

    Beşiktaş ta iş merkezinin çatısında yangın çıktı #1

    Beşiktaş ta iş merkezinin çatısında yangın çıktı #2

    Beşiktaş ta iş merkezinin çatısında yangın çıktı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir