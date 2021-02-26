Beşiktaş'ta kadın polisten kaçan şüpheliye vatandaş dayağı

Beşiktaş’ta polis ekiplerinin uygulamasından kaçan şüpheli, ara sokakta vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Türkali Mahallesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, bir şahıstan şüphelendi.

Şahıs, polisin GBT sorgusu yapmak istediği esnada koşarak kaçmaya başladı.

Polisin “dur” ihtarını dikkate almayarak koşan şüpheli, ara sokağa girerek izini kaybettirmek istedi.

"TUTUN" DİYE BAĞIRDI

Bunun üzerine polisle şüpheli arasında kovalamaca başladı. Dakikalarca kaçan şüpheli, ara sokağa girince arkasından koşan kadın polis, vatandaşlara “tutun” diye bağırdı.

Polisin sesini duyan vatandaşlar, şüphelinin önünü keserek kapüşonundan tuttuktan sonra kıskıvrak yakaladı.

DÖVEREK ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Tekme ve yumruklarla darbeden vatandaşlar, şüpheliyi arkadan gelen polis ekibine teslim etti. Yere yatırılan şüpheli, kelepçelendikten sonra gözaltına alınarak polis otosuna bindirildi.

Polisten kaçan şüpheli yakalandı VİDEO

"KADIN BAĞIRIYOR DİYE ÜZERİNE ÇÖREKLENİYORLAR"

Olayla ilgili konuşan esnaf Enver Süvari, “Kadın Yunus polis memurundan kaçmış. O da peşinden koşuyormuş. Biz burada otururken görüyorlar. Tutun diye bağırıyorlar. Onlar kadın bağırıyor diye duyunca bir anda üzerine çörekleniyorlar. Zaten yorgun düşmüştü, burada sıkıştırıp yakalatıyorlar. Biraz da pataklamışlar. Şahıs aranan şahısmış, biz neden arandığını anlamadık. Sonuçta yakaladılar.” dedi.

Öte yandan, şahsın cezaevinden firar ettiği ve aranmasının olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.













