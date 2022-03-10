Beşiktaş’ta kavgayı ayırmaya çalışan kurye, silahla yaralandı

Ortaköy'de iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, olayda kavgayı ayırmaya çalışan bir kurye ile toplam 2 kişi yaralandı.

Saat 00.00 sıralarında Ortaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi Bulgurcu Sokak’ta meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN KURYE YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahına sarılan bir kişi, çevreye rast gele ateş etmeye başladı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kurye Ramazan Kocabaş ile kavgaya karışan Reşit Gürez silahtan çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Silahlı kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga sırasında bacağından yaralanan Ramazan Kocabaş, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, Reşit Gürez ise, taksiyle Beşiktaş’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandıkları öğrenilen iki kişinin tedavisi devam ediyor.

ŞÜPHELİLERDEN 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olay yerinde bulunan 2 kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı olay yerinde, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.