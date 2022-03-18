İstanbul Beşiktaş'ta kar yağışının yoğun olduğu bölgede kayan bir otomobilin çarptığı kadın metrelerce savrulurken, feci kaza kameraya yansıdı.

İstanbul'da beklenen yeni kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Beşiktaş Ortaköy’de kar yağışının akşam saatlerinde bastırmasıyla birlikte bazı bölgeler beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı.

YOKUŞTAN KAYAN ARAÇ, KADINA ÇARPTI

Sürücülerin çıkmakta güçlük çektiği bir yolda bekleyen kadına, yokuştan aşağı kayarak hızlı bir şekilde inen araç çarptı. Otomobilin çarpmasıyla kadın metrelerce havaya savrulan kadın yaralanarak yardım bekledi.

Beşiktaş'ta kayan otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu - VİDEO

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan feci kaza anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.