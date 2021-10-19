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- Ulus'ta hareketli dakikalar: Keserle sağlıkçılara saldırdı
Ulus'ta hareketli dakikalar: Keserle sağlıkçılara saldırdı
- İHA
- 19.10.2021 - 10:20
- Güncelleme : 19.10.2021 - 11:43
İstanbul Ulus'ta yaşayan ve bir süredir tedavi gören akıl hastası 51 yaşındaki Muammer K., ailesinin isteği üzerine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürülmek istendi.
Muammer K., kendisi için gelen sağlık ekiplerine bir süre sonra saldırgan tavırlar sergilemeye başladı.
KESERLE POLİS VE SAĞLIKÇILARA DİRENDİ
Şahıs ardından eline keser alarak kendini eve kilitledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş polisi, Muammer K.'yi ikna etmek için çalışmalara başladı. Ancak Muammer K. ikna çabalarına yanıt vermedi.
BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİLER
Bunun üzerine polisler, şahsın dikkatini çekmek için önce levye ve copla evin ön camını kırdı. Ardından kask takan ekipler, kalkanların yardımıyla içeriye girmeye çalıştı. Şahsın keserle saldırı pozisyonunda olması üzerine polis ekipleri, şahsın direncini kırmak için içeriye bir miktar biber gazı sıktı.
Kapının arkasına ev eşyalarını dayayarak barikat kuran şahıs, polis ekipleri tarafından zarar verilmeden içeriden alındı. Elindeki keser alınan şahıs, etrafa zarar vermemesi için polis ekipleri tarafından kelepçelenerek evden çıkartıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ambulansa alınan Muammer K., ardından polis ekiplerinin gözetiminde hastaneye götürüldü.
Beşiktaş'ta keserle polis ekiplerine saldıran adam