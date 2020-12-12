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    Beşiktaş'ta kısıtlamada polise yakalananlar cezadan kurtulamadı

    Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından yapılan denetimlerde, 3 kişiye tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.
    • DHA
    • 12.12.2020 - 08:48
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    Beşiktaş'ta kısıtlamada polise yakalananlar cezadan kurtulamadı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 21.00'den itibaren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

    Kısıtlama kapsamında polis, İstanbul'un çeşitli noktalarında denetimler yaptı.

    Beşiktaş'ta farklı noktalarda denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olan sürücü ve yayaları durdurarak izin belgelerini kontrol etti.

    Beşiktaş'ta araç sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde durdurulan taksi şoförünün izin belgesi kontrol edildi.

    Beşiktaş ta kısıtlamada polise yakalananlar cezadan kurtulamadı #1

    TAKSİDE MASKESİZ YAKALANDILAR

    Takside yolculuk yapan ve maske takmayan 2 turist denetimde polise yakalandı.

    "Maskeleriniz nerede?" sorusuna, "Bagajda" diyerek cevap veren turistleri araçtan indiren polis ekipleri, 2 gence maske verdi.

    Pasaport kontrolleri de yapılan turistlere, taksi içinde maskesiz seyahat yaptıkları için para cezası kesildi.

    Turistlerden birinin kesilen cezayı gülerek karşılaması gözlerden kaçmadı.

    Beşiktaş ta kısıtlamada polise yakalananlar cezadan kurtulamadı #2

    KISITLAMAYI İHLAL EDEN GENÇ KIZA CEZA

    Yine Beşiktaş'ta farklı bir noktada yapılan denetimlerde ise durdurulan bir taksinin şoförünün belgeleri kontrol edildi.

    Daha sonra araçtaki yolcunun kimliğini isteyen polis, genç kızın 18 yaşının altında olduğunu tespit etti.

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç kıza da para cezası kesildi. Denetimler gece boyunca devam etti.

    Beşiktaş ta kısıtlamada polise yakalananlar cezadan kurtulamadı #3

    Beşiktaş ta kısıtlamada polise yakalananlar cezadan kurtulamadı #4

    Beşiktaş ta kısıtlamada polise yakalananlar cezadan kurtulamadı #5

    Beşiktaş ta kısıtlamada polise yakalananlar cezadan kurtulamadı #6

    Beşiktaş ta kısıtlamada polise yakalananlar cezadan kurtulamadı #7

    Beşiktaş ta kısıtlamada polise yakalananlar cezadan kurtulamadı #8

    Beşiktaş ta kısıtlamada polise yakalananlar cezadan kurtulamadı #9

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