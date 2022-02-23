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    Beşiktaş’ta komşusuna tecavüz edip öldüren caninin cezası belli oldu

    Gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran apartman gör,evlisine cinsel saldırıda bulunup, boğazını keserek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl hapis cezası verildi.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 11:38
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    Beşiktaş’ta komşusuna tecavüz edip öldüren caninin cezası belli oldu

    2018 yılında İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı’ya cinsel saldırıda bulunan ardından boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen 33 yaşındaki fitness eğitmeni İbrahim Yener’in yargılandığı dava, karara bağlandı.

    İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık İbrahim Yener, müştekiler Murat Dolapçı ve Nihal Dolapçı, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

    “BEN SADECE YAŞADIKLARIMI SÖYLEDİM”

    Duruşmada savunma yapan sanık İbrahim Yener, “Bir insan geçmişine, ailesine güzel bir gelecek bırakmak ister. Benim geleceğim de siz mahkemenin ellerinde. Neye inanırsınız bilmiyorum, ben sadece yaşadıklarımı söyledim. Ben başka yerlerde de yaşadım, ilk kez bir yerde yaşamadım. Ben 29 yaşında niye böyle bir şey yaşayayım? 30 saniyede 30 yılım çöpe gitti. Kayıplarım var, umurumda değil. Hapis yatarım bir problem yok. Ben konuların böyle olacağını bilseydim net bir şekilde intihar ederdim.” dedi.

    Beşiktaş’ta komşusuna tecavüz edip öldüren caninin cezası belli oldu #1

    “VERECEĞİNİZ HER KARAR İÇİN BEN HAKKIMI HELAL EDİYORUM”

    Karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanık İbrahim Yener, “Kendimi ifade edebileceğim kadar ifade ettim. Mahkemeye çok yazı yazdım. Benim kayıplarım da artmaya başladı. Hayatım, her şeyim bitti. Babamı da kaybettim, daha fazla kayıp veremem. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Vereceğiniz her karar için ben hakkımı helal ediyorum. Allah yardımcınız olsun.” ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş’ta komşusuna tecavüz edip öldüren caninin cezası belli oldu #2

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İLE 30 YIL CEZA

    Mahkeme, sanık İbrahim Yener’in ‘kasten nitelikli öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, ‘silah yoluyla cinsel saldırı’ suçundan 21 yıl hapis ve ‘silah kullanarak cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 9 yıl hapis cezası olmak üzere toplamda 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

    Beşiktaş’ta komşusuna tecavüz edip öldüren caninin cezası belli oldu #3

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