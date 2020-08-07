Bir sürücünün, vatandaşların 20 yıldır baktığı köpeğe çarpıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Eftelya Sokak üzerinde bulunun apartman sakinlerinin yıllardır baktığı sokak köpeği, kadın sürücünün kullandığı otomobilin altında kaldı.

ARKASINA BİLE BAKMADI

Köpek yaralanırken, sürücü ise kayıplara karıştı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine kanlar içerisinde kalan köpek, tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan köpeğin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Apartman sakinleri de köpeğe çarpıp kaçan sürücünün kullandığı otomobilin plakasını belirlerken, sürücü hakkında suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

Beşiktaş'ta köpeğe çarpıp kaçan sürücü kamerada

"ÇOK AĞLIYORDU"

30 yıldır burada yaşadığını ve köpeğe baktığını söyleyen Sevgi Gülcan, “Mahallemizin köpeği oldukça yaşlıydı. 17-18 yıldan beri var. Bu zamana kadar yaşattık ama düne kadar vicdansız bir tane sürücü buradan geliyor. Köpeği görmemesine imkan yok. Kadın bir sürücü. Plakası da var. Direkt vurup geçiyor. Küt diye sesine koştum ben. Köpek yere serilmişti. Belediyeyi çağırdık, şu an durumu ağır. Kırıkları varmış. Burada süpürgeci arkadaşlar vardı. Onlarda gördü. Çok bağırıyordu, ağlıyordu” dedi.

"VİCDANSIZLIĞIN KİTABINI YAZMIŞ"

Sürücünün durmadığını belirten Gülcan, “Benim annem hasta. Doktor çağırırsınız diyor ve basıp gidiyor. Onu da ilerde çöpçü arkadaşlar çeviriyor. Hem çarpıyor hem de vicdansızlığın kitabını yazmış. O insana ben vicdanınız var mı diye sormak da istemiyorum” şeklinde konuştu.

"KÖPEĞİ GÖRMEME İHTİMALİ YOK"

Köpeğin durumu hakkında bilgi veren Empati Hayvan Hakları Derneği Başkanı Barış Şengün, “Görüntülerde hayvanın arabanın geldiğini, duymadığını görüyoruz. Ama arabanın düz zeminde gitmesi ve köpeği görmeme ihtimali yok. Niyet okuyuculuğu yapmak istemiyorum ama çok da iyi niyet algılamadım ben aslında. Röntgen çekildi. Durumu stabil. İçimiz parçalanıyor. 20 senedir bizlerle burada yaşayan bir hayvandı. Gözünün içine baktığımız da içimiz parçalanıyor” dedi.