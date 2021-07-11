Beşiktaş'ta labrador retriever dehşeti

Girdiği petshopu dağıtıp, köpeğini vatandaşların üzerine salan Habib C., saklandığı kafede yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ihlamurdere Caddesi üzerinde, labrador retriever cinsi köpeği ile bir petshop dükkanına giren şahıs, iş yerini dağıtarak sahibine küfürler yağdırdı.

Ardından dışarı çıkan şahıs, köpeği sokaktaki vatandaşların üzerine sürdü.

Çevredekilere korku yaşatan şahıs daha sonra ise kayıplara karıştı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

KAFEDE YAKALANDI

Şahsın Akaretler’de bir kafeteryaya saklandığını tespit ederek iş yerine giden Beşiktaş polisi, şahsı kıskıvrak yakaladı. Üst araması yapılan Habib C., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Köpek ise belediye ekiplerine teslim edildi.

Dehşet anları ve şahsın yakalandığı anlar kameralara yansıdı.