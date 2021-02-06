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    Beşiktaş'ta lokantada yangın çıktı

    Bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, yangını gören mahalleli ise sokağa döküldü.
    • DHA
    • 06.02.2021 - 13:16
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    Beşiktaş'ta lokantada yangın çıktı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Şair Leyla Sokak üzerindeki altı katlı binanın giriş katında bulunan lokantada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Tüm bina duman altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Mahalle sakinleri ise yangın sebebiyle sokağa döküldü. Kimi yangını izlerken, kimi de cep telefonu ile görüntü almaya çalıştı.

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