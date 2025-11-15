Beşiktaş’ta metro inşaatında göçük

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Meclis-i Mebusan Caddesi’nde, Kabataş İskelesi yakınlarında devam eden M7 metro hattı çalışması sırasında beton dökümü esnasında eksi 6. kattaki iskele çöktü.

BAZI İŞÇİLER YARALANDI

Olayda bazı işçiler yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralı olarak çıkarılan bir işçi sağlık ekiplerine teslim edilirken, diğer işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Ayrıntılar geliyor..