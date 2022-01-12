Beşiktaş’ta ölüme neden olan şoföre iyi hal indirimi

Beşiktaş’ta ölüme neden olan şoföre iyi hal indirimi

Telefona bakarken kullandığı çift katlı İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu 1 yolcunun hayatını kaybetmesine yol açan şoför Baki Tatlı'ya, 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Balmumcu Mahallesi'ndeki alt geçitte seyir halinde olan Baki Talı yönetimindeki çift katlı otobüs, sürücünün kontrolünden çıkarak ok gibi bariyerlere saplanmıştı.

Kaza sonrası yolcu Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybetmiş, şoför tutuklanmıştı.

Tutuklu sanık Baki Tatlı, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

"HATA SONUCU KAZA YAPTIM, PİŞMANIM"

Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında sanık Baki Tatlı, "Bir hata sonucu kaza yaptım. Olay nedeniyle pişmanım. 9 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin olay nedeniyle çok pişman olduğunu, 9 aydır tutuklu olduğunu ve toplanan deliller ışığında Tatlı’nın tahliyesini talep etti.

"EŞİM KANSER HASTASI VE ÇALIŞIYOR"

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Tatlı, "Çok pişmanım, kanser olmasına rağmen eşim çalışıyor ve çalışmaya devam etmektedir. Tahliyemi talep etmektedir." ifadelerini kullandı.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 6 YIL 8 AY CEZA ALDI

Mahkeme heyeti sanık Baki Tatlı’nın "Bilinçli Taksirli bir kişinin ölümüne neden olma" ve "bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Heyet Tatlı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsünün kaza anı

Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı