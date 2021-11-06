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- Beşiktaş’ta, omzuyla İETT otobüsünü durdurmaya çalıştı
Beşiktaş’ta, omzuyla İETT otobüsünü durdurmaya çalıştı
Barbaros Bulvarı’nda yola atlayan bir kişi, İETT otobüsünü omzuyla iterek yol ortasında durdurmaya çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 06.11.2021 - 11:57
- Güncelleme : 06.11.2021 - 12:41
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, dün akşam saatlerinde, Ferahevler-Kabataş seferi yapan İETT otobüsü Barbaros Bulvarı’ndan Kabataş istikametine giderken bir kişi tarafından durdurulmak istendi.
Otobüs şoförünün yolun ortasında durmamasına sinirlenen şahıs, öfkelenip aracın önüne atladı.
CAMI YUMRUKLADI
Omzunu otobüsün ön kısmına dayayan şahıs, otobüsü durdurmaya çalıştı. Sürücüye “İn,kapıyı aç, aşağıda ineceğim.” diyen şahıs, bir yandan da otobüsün camını yumrukladı.
Beşiktaş’ta, omzuyla İETT otobüsünü durdurmaya çalıştı VİDEO
BAĞIMLI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Öte yandan, otobüsü durdurmaya çalışan kişinin madde bağımlısı olduğu iddia edildi.
Yaşanan anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.