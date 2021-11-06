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    Beşiktaş’ta, omzuyla İETT otobüsünü durdurmaya çalıştı

    Barbaros Bulvarı’nda yola atlayan bir kişi, İETT otobüsünü omzuyla iterek yol ortasında durdurmaya çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 06.11.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 12:41
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    Beşiktaş’ta, omzuyla İETT otobüsünü durdurmaya çalıştı

    İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, dün akşam saatlerinde, Ferahevler-Kabataş seferi yapan İETT otobüsü Barbaros Bulvarı’ndan Kabataş istikametine giderken bir kişi tarafından durdurulmak istendi.

    Otobüs şoförünün yolun ortasında durmamasına sinirlenen şahıs, öfkelenip aracın önüne atladı.

    CAMI YUMRUKLADI

    Omzunu otobüsün ön kısmına dayayan şahıs, otobüsü durdurmaya çalıştı. Sürücüye “İn,kapıyı aç, aşağıda ineceğim.” diyen şahıs, bir yandan da otobüsün camını yumrukladı.

    Beşiktaş’ta, omzuyla İETT otobüsünü durdurmaya çalıştı VİDEO

    BAĞIMLI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

    Öte yandan, otobüsü durdurmaya çalışan kişinin madde bağımlısı olduğu iddia edildi.

    Yaşanan anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Beşiktaş’ta, omzuyla İETT otobüsünü durdurmaya çalıştı #1

    Beşiktaş’ta, omzuyla İETT otobüsünü durdurmaya çalıştı #2

    Beşiktaş’ta, omzuyla İETT otobüsünü durdurmaya çalıştı #3

    Beşiktaş’ta, omzuyla İETT otobüsünü durdurmaya çalıştı #4

    Beşiktaş’ta, omzuyla İETT otobüsünü durdurmaya çalıştı #5

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