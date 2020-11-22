Dolar
7.619
0.9152%
Euro
9.0417
0.7734%
Altın
1872.98
0.3321%
Borsa
1323.95
0.8324%
G. Altın
458.851
1.2835%
Bitcoin
141990.49
4.1086%
EXEN Coin
12.26
-0.40%
10ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 10 C

    Beşiktaş'ta otomobil ile otobüs çarpıştı

    Kaza sonucu otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
    • DHA
    • 22.11.2020 - 10:32
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 10:33
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta otomobil ile otobüs çarpıştı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı.

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

    Kazada otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Beşiktaş ta otomobil ile otobüs çarpıştı #1

    Beşiktaş ta otomobil ile otobüs çarpıştı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir