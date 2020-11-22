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- Beşiktaş'ta otomobil ile otobüs çarpıştı
Beşiktaş'ta otomobil ile otobüs çarpıştı
Kaza sonucu otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
- DHA
- 22.11.2020 - 10:32
- Güncelleme : 22.11.2020 - 10:33
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Kazada otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.