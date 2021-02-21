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- Beşiktaş’ta otoparkın istinat duvarı çöktü
Beşiktaş’ta otoparkın istinat duvarı çöktü
Bir otoparkın çöken istinat duvarı, park halindeki 3 araçta hasara neden oldu.
- AA
- 21.02.2021 - 11:47
- Güncelleme : 21.02.2021 - 12:21
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler Mahallesi üzerinde bulunan bir otoparkın istinat duvarında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
Çökme sonucu bir araç moloz yığını altında kalırken, 2 araçta da hasar oluştu. Araçlar, bulundukları yerden çıkarıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beşiktaş’ta otoparkın istinat duvarı çöktü ViDEO