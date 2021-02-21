Bir otoparkın çöken istinat duvarı, park halindeki 3 araçta hasara neden oldu.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler Mahallesi üzerinde bulunan bir otoparkın istinat duvarında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Çökme sonucu bir araç moloz yığını altında kalırken, 2 araçta da hasar oluştu. Araçlar, bulundukları yerden çıkarıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beşiktaş’ta otoparkın istinat duvarı çöktü ViDEO