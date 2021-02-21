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    Beşiktaş’ta otoparkın istinat duvarı çöktü

    Bir otoparkın çöken istinat duvarı, park halindeki 3 araçta hasara neden oldu.
    • AA
    • 21.02.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 12:21
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    Beşiktaş’ta otoparkın istinat duvarı çöktü

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler Mahallesi üzerinde bulunan bir otoparkın istinat duvarında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

    Çökme sonucu bir araç moloz yığını altında kalırken, 2 araçta da hasar oluştu. Araçlar, bulundukları yerden çıkarıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Beşiktaş’ta otoparkın istinat duvarı çöktü ViDEO

    Beşiktaş’ta otoparkın istinat duvarı çöktü #1

    Beşiktaş’ta otoparkın istinat duvarı çöktü #2

    Beşiktaş’ta otoparkın istinat duvarı çöktü #3

    Beşiktaş’ta otoparkın istinat duvarı çöktü #4

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