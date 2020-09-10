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    Beşiktaş’ta pitbull cinsi köpek, yakaladığı kediyi parçaladı

    Dehşet anları kameralara yansırken, sahibinin vurduğu vatandaşların ise “köpeği vurun” diyerek tekmelediği köpek, kediyi bırakmadı.
    • İHA
    • 10.09.2020 - 10:39
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    Beşiktaş’ta pitbull cinsi köpek, yakaladığı kediyi parçaladı

    İstanbul’un göbeği Beşiktaş’ta pitbull cinsi köpeğin bir kediyi parçaladığı görüntüler kan dondurdu.

    Sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan kalabalık içerisine çıkardığı köpeği Ihlamurdere Caddesi’nde bir kediyi yakaladı.

    Kediyi parçalamasına tokat atarak müdahale etmeye çalışan kişi, çevredekilerin tepkisine neden oldu.

    Dehşet anları kameraya anbean yansıdı.

    Beşiktaş’ta pitbull dehşeti kamerada İZLE

    “KÖPEĞİ VURUN”

    Sahibi bu yolla köpeğin ağzından kurtaramadığı kediyi bir de çekmeye çalıştı ancak kurtaramadı.

    Defalarca sahibinden yumruk ve tokat yiyen, vatandaşların ise tekmelediği köpek kediyi bir türlü bırakmadı.

    Olay esnasında vatandaşlardan birinin “köpeği vurun” demesi de kan dondurdu.

    Beşiktaş’ta pitbull cinsi köpek, yakaladığı kediyi parçaladı #1

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