Beşiktaş'ta polis denetimi: Araçtan 6 adet tabanca çıktı

Şüphe üzerine durdurulan bir otomobil içinde arama yapan yunus polisleri, farklı bölmelere zulalanmış silahlar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Büyükdere Caddesi'nde denetim yapan motorize yunus timleri, şüphe üzerine M.Y.D. yönetimindeki aracı durdurdu.

M.Y.D.'nin yanındaki arkadaşı M.N.Ç., polise üzerinde tabanca olduğunu iddia ederek ruhsatını teslim etti.

Aracın içi cephaneyi aratmadı

Ekipler incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, sürücü M.Y.D.’nin GBT sorgusunda daha önceden emniyette "ateşli ve bıçaklı silahlar kanununa muhalefet" suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Şahısların üzerinde de arama yapan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Araçta yapılan aramalarda ise sırt çantasının içinde iki adet tabanca ele geçirildi. Bunun üzerine detaylı arama yapan ekipler, vites kolunun bulunduğu bölüme ve bagajdaki gizli bölmeye silah saklandığını tespit etti.

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Tutuklandılar

İHA'nın haberine göre şahıslar gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.Y.D. ve M.N.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.