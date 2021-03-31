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    Beşiktaş'ta siğil aldırma ameliyatına giren polis hayatını kaybetti

    Beşiktaş'ta siğil ameliyatı olmak için gittiği hastanede operasyon sırasında fenalaştığı öne sürülen polis memuru Vedat Tuğrul, nakledildiği Bakırköy'deki hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 11:17
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 11:30
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    Beşiktaş'ta siğil aldırma ameliyatına giren polis hayatını kaybetti

    Beşiktaş Levent'te bulunan bir estetik cerrahi hastanesinde meydana gelen olayda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru 30 yaşındaki Vedat Tuğrul, genital bölgesinde çıkan siğili aldırmak için hastanenin dermatoloji servisine gitti.

    AMELİYATTA FENALAŞTI

    Ameliyata alınan Tuğrul, işlem esnasında fenalaştı. Doktorlar, fenalaşan polis memurunu Bakırköy'de bulunan aynı hastanenin diğer şubesine sevk etti.

    Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru Vedat Tuğrul hayatını kaybetti.

    SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

    Tuğrul'un ölümünün ardından hastaneye gelen polis ekipleri, durumu cumhuriyet savcılığına bildirdi.

    Cumhuriyet savcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, Tuğrul'un ölümünde doktor hatası olup olmadığı anlaşılması için soruşturma başlatıldı.

    Polis memurunun cenazesi ise ailesinin yaşadığı Muş'a gönderildi.

    Beşiktaş ta siğil aldırma ameliyatına giren polis hayatını kaybetti #1

    Beşiktaş ta siğil aldırma ameliyatına giren polis hayatını kaybetti #2

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