Dolar
7.7507
0.5696%
Euro
9.2089
0.713%
Altın
1888.42
0.0423%
Borsa
1279.56
-1.0386%
G. Altın
470.824
0.6083%
Bitcoin
129197.04
-0.2291%
EXEN Coin
12.33
0.24%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanda merdivenlere idrarını yapan kurye

    Bir eve yemek siparişi getiren kuryenin, apartmandan ayrıldığı sırada merdivenlere idrarını yaptığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki gördü.
    • DHA
    • 17.11.2020 - 11:33
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 12:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanda merdivenlere idrarını yapan kurye

    İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Türkali Mahallesi Gazi Refik Sokak'ta bulunan apartmanda yaşayan kişi, internet üzerinden yemek siparişi verdi.

    Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.

    İDRAR KOKUSU ELE VERDİ

    Kuryenin apartmandan ayrılmasından kısa bir süre sonra bina sakinlerinden biri, idrar kokusu aldı. Dairesinden çıkarak kokunun yoğunlaştığı yere doğru yönelen apartman sakini, apartman merdivenlerinde idrar gördü.

    Hemen güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakini, yemek siparişi getiren kuryenin apartmandan ayrıldığı sırada merdivenlerde pantolonunu sıyırdığını fark etti.

    Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanda merdivenlere idrarını yapan kurye İZLE

    HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

    Bina sakini, kuryenin apartman merdivenlerine idrarını yaptığı iddiasıyla yemek siparişi verilen firmaya şikayette bulundu.

    Firmanın ise olayı kabullenerek kurye hakkında gerekli işlemin yapılacağını söylediği öğrenildi.  Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki topladı.

    Beşiktaş ta sipariş getirdiği apartmanda merdivenlere idrarını yapan kurye #1

    Beşiktaş ta sipariş getirdiği apartmanda merdivenlere idrarını yapan kurye #2

    Beşiktaş ta sipariş getirdiği apartmanda merdivenlere idrarını yapan kurye #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir