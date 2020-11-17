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- Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanda merdivenlere idrarını yapan kurye
Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanda merdivenlere idrarını yapan kurye
- DHA
- 17.11.2020 - 11:33
- Güncelleme : 17.11.2020 - 12:31
İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Türkali Mahallesi Gazi Refik Sokak'ta bulunan apartmanda yaşayan kişi, internet üzerinden yemek siparişi verdi.
Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.
İDRAR KOKUSU ELE VERDİ
Kuryenin apartmandan ayrılmasından kısa bir süre sonra bina sakinlerinden biri, idrar kokusu aldı. Dairesinden çıkarak kokunun yoğunlaştığı yere doğru yönelen apartman sakini, apartman merdivenlerinde idrar gördü.
Hemen güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakini, yemek siparişi getiren kuryenin apartmandan ayrıldığı sırada merdivenlerde pantolonunu sıyırdığını fark etti.
Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanda merdivenlere idrarını yapan kurye İZLE
HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK
Bina sakini, kuryenin apartman merdivenlerine idrarını yaptığı iddiasıyla yemek siparişi verilen firmaya şikayette bulundu.
Firmanın ise olayı kabullenerek kurye hakkında gerekli işlemin yapılacağını söylediği öğrenildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki topladı.