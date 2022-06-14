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    Beşiktaş'ta sokakta cinsel ilişkiye giren çift yakalandı

    Sokakta otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren ve kendilerini uyaran kişiye hakaret eden çift gözaltına alındı.
    • 14.06.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 16:25
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    Beşiktaş'ta sokakta cinsel ilişkiye giren çift yakalandı

    Son dönemde sık sık sokak ortasında cinsel ilişkiye girme ve çıplak dolaşma videoları gündeme geliyor.

    Bunların son örneği, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'nde yaşandı.

    Vatandaşlar görüntüleyip uyardı

    Saabaha karşı 04.50 sıralarında park halindeki otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çift, çevredekiler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    O sırada çift, kendisini uyaranlara tepki gösterdi.

    Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

    Gözaltına alındılar

    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda cadde ortasında ilişkiye girenlerin, oyuncu Zeynep S. ile otel işletmecisi Ahmet E. K. olduğu tespit edildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Hayasızca hareket etmek’ suçundan işlem başlatıldı.

    Beşiktaş ta sokakta cinsel ilişkiye giren çift yakalandı #1


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