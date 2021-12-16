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    Beşiktaş'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yan yattı: 2 yaralı

    Beşiktaş'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce refüje çarptı ardından da yan yatarken, kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 16.12.2021 - 03:59
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    Beşiktaş'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yan yattı: 2 yaralı

    Dikilitaş Mahallesi Prof. Dr. Bülent Tercan Caddesi, Yeşilçimen Sokak üzerinde Özge Yavuz'un kullandığı 34 CUG 768 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yan yattı. Kazada Özge Yavuz otomobilde sıkıştı.

    KADIN SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

    Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Özge Yavuz, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada Özge Yavuz ağır yaralanırken Burak Zeki Kara ise hafif yaralı olarak kurtarıldı.

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    Yaralılar ilk müdahalelerinin olay yerinde yapılmasının ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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