Beşiktaş'ta taksinin çarptığı 75 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Yolun karşısına geçmek isterken taksinin altında kalan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Barbaros Bulvarı Yıldız mevkinde B.D.'nin kullandığı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Pembe A.'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine yakın olan Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor ve hemşireler ile 112 motorize ekipleri geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler yaralı kadına uzun süre müdahale etti. Daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pembe A., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü B.D ise ifadesi alınmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı'nda trafik bir süre aksadı.