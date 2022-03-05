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Beşiktaş'ta tesettürlü kadınları içeri almayan restorana inceleme

Beşiktaş'ta tesettürlü kadınları içeri almayan restorana inceleme

İstanbul Beşiktaş'ta bir grup arkadaşı tesettürlü olduğu gerekçesiyle içeri almaya Momo Bebeköy isimli restoran hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığınca inceleme başlatıldı.