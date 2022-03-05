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- Beşiktaş'ta tesettürlü kadınları içeri almayan restorana inceleme
Beşiktaş'ta tesettürlü kadınları içeri almayan restorana inceleme
- Haber Merkezi
- 05.03.2022 - 22:10
- Güncelleme : 05.03.2022 - 22:32
İstanbul Beşiktaş'ta yaşanılan olayda, bir grup arkadaş Momo Bebeköy isimli restorana gitmek istemiş, kapıda kendilerini karşılayan restoran çalışanı tarafından 'tesettürlü' oldukları gerekçesiyle içeriye alınmamıştı.
Duruma tepki gösteren kadınlar olayı kayıt altına alarak, çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI
Çok sayıda paylaşılan görüntüler sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kiracısı olan işletme hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimat ile inceleme başlatıldı.
Beşiktaş'ta tesettürlü kadınların restorana girmesine izin verilmedi VİDEO ARŞİV
KAYMAKAMLIK DA OLAYLA YAKINDAN İLGİLENECEK
Konuyla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı da konuyu yakından takip ettiklerini, tüm vatandaşların ayrım gözetmeksizin hizmetlerden eşit faydalanması gerektiği belirtililmişti.
KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Öte yandan tesettür gerekçesiyle restorana alınmayan kadınların emniyete herhangi bir şikayette bulunmadığı öğrenildi.