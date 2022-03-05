Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
568.117
0.16%
BTXN Coin
38.18
2.82%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C
    Beşiktaş'ta tesettürlü kadınları içeri almayan restorana inceleme

    Beşiktaş'ta tesettürlü kadınları içeri almayan restorana inceleme

    İstanbul Beşiktaş'ta bir grup arkadaşı tesettürlü olduğu gerekçesiyle içeri almaya Momo Bebeköy isimli restoran hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığınca inceleme başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 22:10
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 22:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul Beşiktaş'ta yaşanılan olayda, bir grup arkadaş Momo Bebeköy isimli restorana gitmek istemiş, kapıda kendilerini karşılayan restoran çalışanı tarafından 'tesettürlü' oldukları gerekçesiyle içeriye alınmamıştı.

    Duruma tepki gösteren kadınlar olayı kayıt altına alarak, çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı.

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

    Çok sayıda paylaşılan görüntüler sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti.

    Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kiracısı olan işletme hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimat ile inceleme başlatıldı.

    Beşiktaş'ta tesettürlü kadınların restorana girmesine izin verilmedi VİDEO ARŞİV

    KAYMAKAMLIK DA OLAYLA YAKINDAN İLGİLENECEK

    Konuyla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı da konuyu yakından takip ettiklerini, tüm vatandaşların ayrım gözetmeksizin hizmetlerden eşit faydalanması gerektiği belirtililmişti.

    KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

    Öte yandan tesettür gerekçesiyle restorana alınmayan kadınların emniyete herhangi bir şikayette bulunmadığı öğrenildi.

    Beşiktaş ta tesettürlü kadınları içeri almayan restorana inceleme #1


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Düzce'de okul servisi çalışma izni ve muayenesiz, sürücü de ehliyetsiz çıktı
    İç Haber

    Düzce'de okul servisi çalışma izni ve muayenesiz, sürücü de ehliyetsiz çıktı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Vladimir Putin'le görüşecek
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Vladimir Putin'le görüşecek

    Görüş Bildir