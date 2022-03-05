Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
560.977
-5.89%
BTXN Coin
37.75
1.50%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Beşiktaş'ta tesettürlü kadınların restorana girmesine izin verilmedi

    Gittikleri restorana alınmayan kadınlara açıklama yapan garson, tesettürlü olduklarını gerekçe göstererek restorana giriş yapamayacaklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 13:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta tesettürlü kadınların restorana girmesine izin verilmedi

    İstanbul Beşiktaş'ta bir grup arkadaş, restorana gitmek istedi.

    Kapıda kendilerini karşılayan restoran çalışanı, kadınların içeri giremeyeceğini söyledi.

    Cep telefonu kamerasıyla o anları kayda alan kadınlara, ilk başta kendilerinin eşofman giydikleri için alınmadıkları gerekçe gösterildi.

    BAŞTA EŞOFMAN GEREKÇESİ SUNULDU

    Ancak kayda alındığı esnada garson, eşofman nedeniyle değil, tesettürlü oldukları gerekçesiyle kadını restorana almadıklarını belirtti.

    Beşiktaş'ta tesettürlü kadınların restorana girmesine izin verilmedi VİDEO

    "TESETTÜRDEN DOLAYI ALAMIYORUM"

    Özel mülk olduğunu gerekçe gösterdiği restorana tesettürlü kadınları almayan garson, "Burası özel mülk, sizi almak zorunda değiliz. Size ilk eşofman dedim, sonra açıklama yapar mısınız dediniz. Ben de tesettürden dolayı alamıyorum dedim." ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş ta tesettürlü kadınların restorana girmesine izin verilmedi #1

    Beşiktaş ta tesettürlü kadınların restorana girmesine izin verilmedi #2


    İlginizi Çekebilir

    Müslüman Bir Kadının Gözünden Dünya sergisi
    Kültür Sanat

    Müslüman Bir Kadının Gözünden Dünya sergisi

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!

    NASA, Ruslar olmadan uzay istasyonunu kontrol etmenin yolunu arıyor
    Teknoloji

    NASA, Ruslar olmadan uzay istasyonunu kontrol etmenin yolunu arıyor

    Görüş Bildir