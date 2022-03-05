Gittikleri restorana alınmayan kadınlara açıklama yapan garson, tesettürlü olduklarını gerekçe göstererek restorana giriş yapamayacaklarını söyledi.

İstanbul Beşiktaş'ta bir grup arkadaş, restorana gitmek istedi.

Kapıda kendilerini karşılayan restoran çalışanı, kadınların içeri giremeyeceğini söyledi.

Cep telefonu kamerasıyla o anları kayda alan kadınlara, ilk başta kendilerinin eşofman giydikleri için alınmadıkları gerekçe gösterildi.

BAŞTA EŞOFMAN GEREKÇESİ SUNULDU

Ancak kayda alındığı esnada garson, eşofman nedeniyle değil, tesettürlü oldukları gerekçesiyle kadını restorana almadıklarını belirtti.

Beşiktaş'ta tesettürlü kadınların restorana girmesine izin verilmedi VİDEO



"TESETTÜRDEN DOLAYI ALAMIYORUM"

Özel mülk olduğunu gerekçe gösterdiği restorana tesettürlü kadınları almayan garson, "Burası özel mülk, sizi almak zorunda değiliz. Size ilk eşofman dedim, sonra açıklama yapar mısınız dediniz. Ben de tesettürden dolayı alamıyorum dedim." ifadelerini kullandı.