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    Beşiktaş'ta tesettürlüleri içeri almayan restorana soruşturma başlatıldı

    Tesettürlü oldukları gerekçesiyle genç kadınları içeri almayan restorana, "Nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 15:59
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    Beşiktaş'ta tesettürlüleri içeri almayan restorana soruşturma başlatıldı

    Geçtiğimiz gün İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Momo Bebeköy isimli restoran, bir grup kadını tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeri almadı.

    Bunun üzerine ellerindeki cep telefonuyla o anları kaydeden tesettürlü kadın, garsona neden içeri alınmadığını sorarak durumu teyit etti.

    Beşiktaş Kaymakamlığı restoran hakkınca inceleme başlatırken, her vatandaşın eşit hizmet görmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

    SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Adli makamlara da taşınan olayın ardından Savcılık, restoran yetkilileri hakkında TCK'nin 122. maddesi uyarınca "Nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Beşiktaş'ta tesettürlüleri içeri almayan restorana soruşturma başlatıldı VİDEO ARŞİV

    Beşiktaş'ta tesettürlü kadınların restorana girmesine izin verilmedi

    Beşiktaş ta tesettürlüleri içeri almayan restorana soruşturma başlatıldı #1

    Beşiktaş ta tesettürlüleri içeri almayan restorana soruşturma başlatıldı #2


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