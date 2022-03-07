Tesettürlü oldukları gerekçesiyle genç kadınları içeri almayan restorana, "Nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Geçtiğimiz gün İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Momo Bebeköy isimli restoran, bir grup kadını tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeri almadı.

Bunun üzerine ellerindeki cep telefonuyla o anları kaydeden tesettürlü kadın, garsona neden içeri alınmadığını sorarak durumu teyit etti.

Beşiktaş Kaymakamlığı restoran hakkınca inceleme başlatırken, her vatandaşın eşit hizmet görmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Adli makamlara da taşınan olayın ardından Savcılık, restoran yetkilileri hakkında TCK'nin 122. maddesi uyarınca "Nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta tesettürlüleri içeri almayan restorana soruşturma başlatıldı VİDEO ARŞİV



Beşiktaş'ta tesettürlü kadınların restorana girmesine izin verilmedi



