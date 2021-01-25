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    Beşiktaş'ta tinerci, 2 Rus turisti bıçakladı

    Beşiktaş'ta bir tinerci, para istediği Rus turistleri bıçaklayarak gasbetti.
    • Özel Haber
    • 25.01.2021 - 03:35
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 04:02
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    Beşiktaş'ta tinerci, 2 Rus turisti bıçakladı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Valideçeşme semtinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde bir tinerci banka önünde Rus turistlerden para istedi.

    Turistler, tinerciden korkup yakınlarda bulunan bir taksi durağına sığındı. Biraz zaman geçtikten sonra taksi durağından ayrılan turistler kaldıkları yere doğru yürümeye başladı.

    TURİSTLERE SALDIRDI

    Bu sırada arkadan koşarak yaklaşan tinerci, turistlerin birini göğsünden bıçakladı. Ardından yanındaki kadın turisti 7-8 kez bıçaklayarak elindeki çantayı alıp kayıplara karıştı. Turistlerin durumu hakkında ise henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli her yerde aranıyor.

    Beşiktaş'ta tinerci, 2 Rus turisti bıçakladı İZLE

    Beşiktaş ta tinerci, 2 Rus turisti bıçakladı #1

    Beşiktaş ta tinerci, 2 Rus turisti bıçakladı #2

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