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    Beşiktaş'ta tır önce araca sonra gecekonduya çarptı

    Beşiktaş'ta un yüklü tır, yokuştan geri kayıp, önce bir araca ardından da gecekonduya çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 26.05.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 15:17
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    Beşiktaş'ta tır önce araca sonra gecekonduya çarptı

    İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Ulus Mahallesi Setaltı Sokak'ta, saat 09.00 sıralarında, Hasan Özmen’in sürücüsü olduğu un yüklü tır, frenlerinin boşalması nedeniyle geri geri kaymaya başladı.

    Önce bir direğe, ardından park halindeki hafif ticari araca çarpan tır, yol kenarındaki gecekonduya girdi.

    Kimsenin yaralanmadığı kazada park halindeki araç ile gecekonduda hasar oluştu.

    KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

    Tırın kayması ve hafif ticari araca çarpması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Görüntülerde, tırın kaydığını gören çevre sakinleri yardım etmek için koşuyor. Gecekondu sahibi un boşaltan kişiyi tepki göstererek, darbediyor.

    Beşiktaş'ta tır önce araca sonra gecekonduya çarptı VİDEO

    “O SIRA SOKAK BOŞTU”

    Mahalle sakini Sultan Demir, “Sabah işe gidecektim. Camdan şöyle bir baktım, Kamyon yavaş yavaş kayıyor. O sırada oğluma 'arabanı aşağıya çek' dedim, o sırada kamyon kaydı. Fırının yanında bekleyenler vardı. Ama sokak boştu.” dedi.

    Tırın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

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