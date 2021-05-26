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- Beşiktaş'ta tır önce araca sonra gecekonduya çarptı
Beşiktaş'ta tır önce araca sonra gecekonduya çarptı
- DHA
- 26.05.2021 - 14:30
- Güncelleme : 26.05.2021 - 15:17
İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Ulus Mahallesi Setaltı Sokak'ta, saat 09.00 sıralarında, Hasan Özmen’in sürücüsü olduğu un yüklü tır, frenlerinin boşalması nedeniyle geri geri kaymaya başladı.
Önce bir direğe, ardından park halindeki hafif ticari araca çarpan tır, yol kenarındaki gecekonduya girdi.
Kimsenin yaralanmadığı kazada park halindeki araç ile gecekonduda hasar oluştu.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Tırın kayması ve hafif ticari araca çarpması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, tırın kaydığını gören çevre sakinleri yardım etmek için koşuyor. Gecekondu sahibi un boşaltan kişiyi tepki göstererek, darbediyor.
Beşiktaş'ta tır önce araca sonra gecekonduya çarptı VİDEO
“O SIRA SOKAK BOŞTU”
Mahalle sakini Sultan Demir, “Sabah işe gidecektim. Camdan şöyle bir baktım, Kamyon yavaş yavaş kayıyor. O sırada oğluma 'arabanı aşağıya çek' dedim, o sırada kamyon kaydı. Fırının yanında bekleyenler vardı. Ama sokak boştu.” dedi.
Tırın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.