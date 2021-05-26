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Beşiktaş'ta tır önce araca sonra gecekonduya çarptı

Beşiktaş'ta tır önce araca sonra gecekonduya çarptı

Beşiktaş'ta un yüklü tır, yokuştan geri kayıp, önce bir araca ardından da gecekonduya çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.