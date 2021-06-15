Beşiktaş’ta turistleri bıçaklayan kağıt toplayıcı hakim karşısında

Rus uyruklu 3 turiste bıçakla saldıran Hasan Hüseyin Yurtseven, 45 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı.

Ocak ayında tatil için İstanbul'a gelen Rus uyruklu Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M., Beşiktaş ilçesinde dolaştığı sırada kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda Maxim M. elinden, Aleksandra V.’yi karnından, Aleksandra R. ise vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanmıştı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 40 yaşlarındaki saldırgan Hasan Hüseyin Yurtseven'i, Beyoğlu Cihangir’deki bir camide yakalamıştı. Hasan Hüseyin Yurtseven, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Akli dengesi yerinde olmadığı ve evsiz olduğu öğrenilen saldırganın, ilk sözlü ifadesinde, “Onları bir an şeytan olarak gördüm.” dediği ortaya çıkmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI: 45 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yurtseven hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin ifadesinde bıçağı tinercilerden korunmak için yanında taşıdığı, saldırıyı neden yaptığını bilmediği ve olay anında kendini kaybettiğini söylediği anlatıldı. İddianamede, olayda kullanılan bıçağın ekmek bıçağı olduğu belirtildi. Yaralanan turistlere ilişkin raporda, yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak şekilde olduğunun kaydedildiği iddianamede, turistlerin ülkelerine döndükleri anlatıldı. İddianamede, Yurtseven’in 3 kişiye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"AŞAĞILAYICI HAREKETLERİ VARDI"

Bugün İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma gerçekleşti.

Duruşmada, tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven ile avukatı hazır bulundu. Savunmasında turistlerin kendisine sataştıklarını belirten sanık Yurtseven, “Bana İngilizce bir şeyler söylediler. Biraz İngilizce biliyorum. Ne dediklerini anlamadım ama aşağılar gibi hareketler yaptılar. Kıyafetim biraz bozuktu. Ya dalga geçiyorlardı ya da benden şüpheleniyorlardı. Aramızda kavga çıktı. Yaralandıklarını sonradan öğrendim. Korkutmak için çakıyı salladım ama onlara geldi mi bilmiyorum. Ertesi gün camideydim. Polisler geldi beni aldı. Herhangi bir madde kullanmıyorum, sigara bile içmem. Kimseye sataşmam ama cezaevinde de dışarıda da hep bana sataşırlar. Mafya değilim, kabadayı değilim.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta turistleri bıçaklayan saldırganın yakalanma anı

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, yurt dışında olan müştekilerin dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, mütalaa hazırlanması için dosyasının duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.