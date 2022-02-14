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    Beşiktaş'ta vincin araçların üzerinde devrildiği anlar

    Tır tarafından taşınan vincin, devrilerek 3 araca hasar verdiği anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 17:08
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    Beşiktaş'ta vincin araçların üzerinde devrildiği anlar

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Yıldız Caddesi'nde dün akşam saatlerinde, 34 EP 635 plakalı tırın taşıdığı vinç 3 aracın üzerine devrilmişti.

    Olay sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale gelmişti.

    KAZA ANI KAMERADA

    Bugün ise kazaya ait görüntülere ulaşıldı.

    Görüntülerde, yukarıya çıkmak için manevra yapmaya çalışan tırın üzerindeki vincin patinaj çektiği, sürücünün ani fren yapmasıyla vincin devrildiği anlar yer aldı.

    Beşiktaş ta vincin araçların üzerinde devrildiği anlar #1

    Beşiktaş ta vincin araçların üzerinde devrildiği anlar #2


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