- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Beşiktaş'ta vincin araçların üzerinde devrildiği anlar
Beşiktaş'ta vincin araçların üzerinde devrildiği anlar
Tır tarafından taşınan vincin, devrilerek 3 araca hasar verdiği anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.
- İHA
- 14.02.2022 - 17:08
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Yıldız Caddesi'nde dün akşam saatlerinde, 34 EP 635 plakalı tırın taşıdığı vinç 3 aracın üzerine devrilmişti.
Olay sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale gelmişti.
KAZA ANI KAMERADA
Bugün ise kazaya ait görüntülere ulaşıldı.
Görüntülerde, yukarıya çıkmak için manevra yapmaya çalışan tırın üzerindeki vincin patinaj çektiği, sürücünün ani fren yapmasıyla vincin devrildiği anlar yer aldı.