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    Beşiktaş'ta yağış sonrası yol çöktü

    Sağanak yağıştan dolayı kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda oluşan çökme sonucu bir araç, çukura düştü.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.08.2020 - 11:41
    • Güncelleme : 21.08.2020 - 11:41
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    Beşiktaş'ta yağış sonrası yol çöktü

    İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış sonucu Beşiktaş ilçesindeki iki bölgede yol çöktü.

    Çökmenin ardından olay yerine Beşiktaş Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip geldi.

    ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ

    Balmumcu Mahallesi Seydi Ali Reis Sokak'taki göçmeye park halindeki bir aracın ön kısmı girerken, ekiplerin çalışması sonucunda araç kısa sürede kurtarıldı.

    O esnada başka bir sokakta ise park helinde bulunan bir aracın dibinde yolun çöktüğü fark edildi. Trafik ekipleri yolu kapatıp araç sahibini aradı.

    Otomobil sahibi olay yerine gelerek aracını çökmenin yaşandığı yerden çekti.

    Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

    Beşiktaş'ta yağış sonrası yol çöktü

    Beşiktaş ta yağış sonrası yol çöktü #1

    Beşiktaş ta yağış sonrası yol çöktü #2

    Beşiktaş ta yağış sonrası yol çöktü #3

    Beşiktaş ta yağış sonrası yol çöktü #4

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