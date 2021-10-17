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Beşiktaş’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 araç kaza yaptı

Beşiktaş’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 araç kaza yaptı

Balmumcu Mahallesi’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ani fren yapan otomobil, arkadan gelen 3 aracın kaza yapmasına neden oldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.