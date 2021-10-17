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- Beşiktaş’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 araç kaza yaptı
Beşiktaş’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 araç kaza yaptı
- İHA
- 17.10.2021 - 15:14
İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı’nda, gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağış sonrası kayganlaşan yolda, saat 13.00 sıralarında seyir halinde olan bir otomobil ani fren yaptı.
O sırada arkadan gelen bir otomobil öndeki araca çarparken, arkadan gelen 2 cip daha kazaya karıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
4 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
TUTANAK TUTULDU
Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, kaza yerinde çalışma yaptı.
Polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.
Beşiktaş’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 araç kaza yaptı VİDEO
ARAÇLAR EMNİYET OTOPARKINA GÖTÜRÜLDÜ
Kazaya karışan araçlar, çalışmaların ardından çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.