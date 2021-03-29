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    Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek istedi, otomobil çarptı

    Yasak olan yerden karşıya geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 08:49
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    Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek istedi, otomobil çarptı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Büyükdere Caddesi üzerinde 34 DBE 526 plakalı otomobil sürücüsü, 4. Levent mevkiine geldiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu bir kişiye çarptı.

    DURUMU AĞIR

    Çarpmanın etkisiyle yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı. Sürücü hemen aracı durdurarak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek istedi, otomobil çarptı VİDEO

    SÜRÜCÜYE GÖZALTI

    Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, sürücü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Beşiktaş ta yolun karşısına geçmek istedi, otomobil çarptı #1

    "YASAĞA RAĞMEN BURADAN GEÇMEYE ÇALIŞIYORLAR"

    Kazaya ilişkin konuşan Mustafa Mahmutoğlu, "Ben işten gelirken gördüm. Burada bir çok motorcu vardı. İlk başta ben motor kazası zannettim. Yaklaştığımda arkadaş yerde yatıyordu. Araba çarpmış büyük ihtimalle. Buradan geçiş normalde yasak, karşıya geçmeye çalışıyor. Orada da araba hızlı gelince demek duramayınca maalesef çarpıyor. Durumu ağırdı, nabzı atmıyordu. Biz yakınlarına iyi olduğunu söyledik. Derhal hastaneye götürdüler." dedi.

    Beşiktaş ta yolun karşısına geçmek istedi, otomobil çarptı #2

    Beşiktaş ta yolun karşısına geçmek istedi, otomobil çarptı #3

    Beşiktaş ta yolun karşısına geçmek istedi, otomobil çarptı #4

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