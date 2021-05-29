Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yol kazaya neden oldu. Adem K'nin kulladığı motosiklet, karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Saat 15.00 sıralarında, Çırağan Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, motosikletin çarptığı kadın yola savruldu.

Yola savrulan kadın, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek isterken, motosiklet çarptı VİDEO

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