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    Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek isterken, motosiklet çarptı

    Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
    • DHA
    • 29.05.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 17:58
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    Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek isterken, motosiklet çarptı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yol kazaya neden oldu. Adem K'nin kulladığı motosiklet, karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

    ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

    Saat 15.00 sıralarında, Çırağan Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, motosikletin çarptığı kadın yola savruldu.

    Yola savrulan kadın, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Motosiklet sürücüsü ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek isterken, motosiklet çarptı VİDEO

    Beşiktaş ta yolun karşısına geçmek isterken, motosiklet çarptı #1

    Beşiktaş ta yolun karşısına geçmek isterken, motosiklet çarptı #2

    Beşiktaş ta yolun karşısına geçmek isterken, motosiklet çarptı #3

    Beşiktaş ta yolun karşısına geçmek isterken, motosiklet çarptı #4

    Beşiktaş ta yolun karşısına geçmek isterken, motosiklet çarptı #5

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