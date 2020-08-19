Beşiktaş'ta yürekleri ağza getiren kaza

Sokak arasında kontrolü kaybeden motosikletli kuryenin, park halindeki 2 araca ve 1 kadına çarpıp yere savrulduğu anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Cihanmüma Mahallesi'nde, bir apartmana sipariş götüren motosikletli kurye, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetti.

İKİ ARACA VE BİR YAYAYA ÇARPTI

Sürücüsünün hakimiyetini kaybeden motosiklet, 2 araca ve 1 kadına çarptıktan sonra yere savruldu. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, motosikletli ve çarptığı kadın ise hafif şekilde yaralandı.

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