Dolar
7.3752
0.0284%
Euro
8.8044
-0.0068%
Altın
1988.3
-0.6922%
Borsa
1106.41
1.2769%
G. Altın
472.176
-0.4681%
Bitcoin
86706.92
-3.5911%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Beşiktaş'ta yürekleri ağza getiren kaza

    Sokak arasında kontrolü kaybeden motosikletli kuryenin, park halindeki 2 araca ve 1 kadına çarpıp yere savrulduğu anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 19.08.2020 - 12:49
    • Güncelleme : 19.08.2020 - 12:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta yürekleri ağza getiren kaza

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Cihanmüma Mahallesi'nde, bir apartmana sipariş götüren motosikletli kurye, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetti.

    İKİ ARACA VE BİR YAYAYA ÇARPTI

    Sürücüsünün hakimiyetini kaybeden motosiklet, 2 araca ve 1 kadına çarptıktan sonra yere savruldu. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, motosikletli ve çarptığı kadın ise hafif şekilde yaralandı.

    Beşiktaş'ta yürekleri ağza getiren kaza ViDEO

    Beşiktaş ta yürekleri ağza getiren kaza #1

    Görüş Bildir