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Beşiktaş'ta yürekleri ağza getiren kaza
Sokak arasında kontrolü kaybeden motosikletli kuryenin, park halindeki 2 araca ve 1 kadına çarpıp yere savrulduğu anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 19.08.2020 - 12:49
- Güncelleme : 19.08.2020 - 12:49
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Cihanmüma Mahallesi'nde, bir apartmana sipariş götüren motosikletli kurye, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetti.
İKİ ARACA VE BİR YAYAYA ÇARPTI
Sürücüsünün hakimiyetini kaybeden motosiklet, 2 araca ve 1 kadına çarptıktan sonra yere savruldu. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, motosikletli ve çarptığı kadın ise hafif şekilde yaralandı.
Beşiktaş'ta yürekleri ağza getiren kaza ViDEO