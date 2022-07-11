Afis asan gençler ile zabıta memurları arasında çıkan kavgada şüpheliler, zabıtalara bıçak ve sopayla saldırdı. Kavga esnasında memuru bıçakla yaralayan bir şahıs, ayağını kırdı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy semtindeki bir sokakta Hacı Ç., Sabahattin Ç., Çetin Ç., Musa Ç., İlhan Ç. ve İsmail D., afiş asmak için çalışma başlattı.

Kişilerin çalışmaları esnasında sokağı zabıta memuru; Murat A., Özer G., Hakan K. ve Burak C. kontrole geldi.

Kavga çıktı

O esnada afiş asan gençler ile zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Tartışma, kısa süre içinde yerini kavgaya bırakırken ortalık bir anda karıştı. Afiş asan gençler, kendilerini uyaran zabıta ekipleriyle birbirine girdi.

Beşiktaş'ta zabıtalarla afiş kavgasında ortalık karıştı



Zabıtaya bıçakla ve sopayla saldırdılar

Bu sırada gençlerden bir tanesi elindeki bıçakla zabıtanın üzerine doğru yürüdü. Diğeri ise zabıtanın arkasından gelerek sırtına sopayla vurup kaçmak istedi.

Şüpheli kaçarken ayağını kırdı

Zabıtalar araya girince sopayla saldıran şahıs, kaçmaya çalıştığı sırada yere düşerek ayağını kırdı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağı kırılan İsmail D.’yi ve kaşından yaralanan zabıta memuru Burak C.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Taraflar emniyete götürüldü

İHA'nın haberine göre; Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri ise birbirlerinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü.