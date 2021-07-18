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Beşiktaş’ta zırhlı aracın gizli bölmesinden silah ve kokain çıktı

Beşiktaş’ta zırhlı aracın gizli bölmesinden silah ve kokain çıktı

Uygulama sırasında durdurulan zırhlı bir aracın teyp kısmında gizli bir bölme keşfedildi. Gizli bölmeden ruhsatsız bir silah ile taş kokain çıktı.