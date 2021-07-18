Euro
10.1037
-0.32%
Dolar
8.5173
-0.55%
Altın
496.32
-1.54%
Borsa
1.363
-0.29%
Bitcoin
271.800
-0.25%
EXEN Coin
23.55
4.80%
31ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 31 C

    Beşiktaş’ta zırhlı aracın gizli bölmesinden silah ve kokain çıktı

    Uygulama sırasında durdurulan zırhlı bir aracın teyp kısmında gizli bir bölme keşfedildi. Gizli bölmeden ruhsatsız bir silah ile taş kokain çıktı.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 10:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş’ta zırhlı aracın gizli bölmesinden silah ve kokain çıktı

    İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Nispetiye Caddesi üzerinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motorize Yunus ekipleri şüpheli araçlara ve şahıslara yönelik uygulama yaptı.

    Uygulama sırasında zırhlı bir araç durduruldu.

    Araç içerisinde bulunan sürücü A.B. ile O.Y. isimli şahıslara GBT-UYAP sorgulaması yapıldı.

    Şahısların emniyette çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.

    ARAMA YAPILDI

    Üst aramasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan A.B. ile O.Y.’nin çeşitli suçlardan kayıtlarının olmasından şüphelenen ekipler araç içerisinde arama yaptı.

    Aracın içindeki teyp kısmındaki boşluğu ve vitesin yanında mıknatısı gören ekipler durumdan şüphelendi.

    Beşiktaş’ta zırhlı aracın gizli bölmesinden silah ve kokain çıktı ViDEO

    Beşiktaş’ta zırhlı aracın gizli bölmesinden silah ve kokain çıktı #1

    KONTAĞI AÇINCA GİZLİ BÖLME AÇILDI

    Önce mıknatısı kontağı kapalı aracın muhtelif yerlerine değdiren ekipler sonuç elde edemeyince aracı çalıştırarak mıknatısı aynı bölgelere tekrar değdirdi.

    Torpidonun üstünde bulunan gizli bölme otomatik olarak açıldı.

    Polis ekiplerinin durdurduğu sırada sürücü A.B.'nin ekiplerin gizli bölmeyi bulmaması için aracın kontağını kapattığı belirlendi.

    Gizli bölmeden 3.3 gram taş kokain ile ruhsatsız tabanca çıktı.

    Beşiktaş’ta zırhlı aracın gizli bölmesinden silah ve kokain çıktı #2

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Şahısları gözaltına alınırken, araç otoparka çekildi.

    Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Beşiktaş’ta zırhlı aracın gizli bölmesinden silah ve kokain çıktı #3

    Beşiktaş’ta zırhlı aracın gizli bölmesinden silah ve kokain çıktı #4

    Beşiktaş’ta zırhlı aracın gizli bölmesinden silah ve kokain çıktı #5

    Beşiktaş’ta zırhlı aracın gizli bölmesinden silah ve kokain çıktı #6

    Beşiktaş’ta zırhlı aracın gizli bölmesinden silah ve kokain çıktı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir