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- Beşiktaş’ta zırhlı aracın gizli bölmesinden silah ve kokain çıktı
Beşiktaş’ta zırhlı aracın gizli bölmesinden silah ve kokain çıktı
- İHA
- 18.07.2021 - 09:46
- Güncelleme : 18.07.2021 - 10:45
İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Nispetiye Caddesi üzerinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motorize Yunus ekipleri şüpheli araçlara ve şahıslara yönelik uygulama yaptı.
Uygulama sırasında zırhlı bir araç durduruldu.
Araç içerisinde bulunan sürücü A.B. ile O.Y. isimli şahıslara GBT-UYAP sorgulaması yapıldı.
Şahısların emniyette çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.
ARAMA YAPILDI
Üst aramasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan A.B. ile O.Y.’nin çeşitli suçlardan kayıtlarının olmasından şüphelenen ekipler araç içerisinde arama yaptı.
Aracın içindeki teyp kısmındaki boşluğu ve vitesin yanında mıknatısı gören ekipler durumdan şüphelendi.
Beşiktaş’ta zırhlı aracın gizli bölmesinden silah ve kokain çıktı ViDEO
KONTAĞI AÇINCA GİZLİ BÖLME AÇILDI
Önce mıknatısı kontağı kapalı aracın muhtelif yerlerine değdiren ekipler sonuç elde edemeyince aracı çalıştırarak mıknatısı aynı bölgelere tekrar değdirdi.
Torpidonun üstünde bulunan gizli bölme otomatik olarak açıldı.
Polis ekiplerinin durdurduğu sırada sürücü A.B.'nin ekiplerin gizli bölmeyi bulmaması için aracın kontağını kapattığı belirlendi.
Gizli bölmeden 3.3 gram taş kokain ile ruhsatsız tabanca çıktı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şahısları gözaltına alınırken, araç otoparka çekildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.