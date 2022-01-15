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    Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı

    Farklı zaman dilimlerinde kurye avına çıkıp, 3 ayrı motosiklet çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 11:23
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    Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde insan yoğunluğu çok olan Dikilitaş, Sinanpaşa ve Abbasağa Mahalleri’nde meydana gelen olaylarda bir hırsız, vatandaşların paket servisi yapan motosikletli kuryeleri takip etmeye başladı.

    Kuryelerin paketleri teslim ettiği anları kollayan hırsız, motosikletlere binerek olay yerinden kaçtı.

    TESLİMATA GİDEN KURYENİN MOTOSİKLETLERİNİ ÇALDI

    İlçede gezerek motosikletli kuryeleri takip eden hırsız, aynı yöntemi kullanarak farklı zaman dilimlerinde 3 motosiklet çaldı.

    Hırsızlık olayları üzerime harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

    Cadde üzerinde bulunan işyerlerinin onlarca saatlik güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polis ekipleri, hırsızın emniyette benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Sedat Ö. olduğunu tespit etti.

    Yaşanan hırsızlık olayı kamerada.

    Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı

    Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı #1

    POLİS HIRSIZI KIYAFETİNDEN TANIDI

    Hırsızın kimliğini belirleyen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sedat Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şahsın gidebileceği adresleri tek tek kontrol etti.

    Şahsın Beyoğlu’nda olduğunun tespit edilmesi üzerime çalışma yapan Beşiktaş polisi, Sedat Ö.’yü son hırsızlık işindeki kıyafetinden belirleyerek yakaladı.

    Gözaltına alınan hırsız emniyet götürüldükten sonra ifadesi alınarak adli işlemi yapıldı.

    TUTUKLANDI

    Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı #2

    Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı #3

    Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı #4


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