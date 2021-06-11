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    Beşiktaş'taki yaya, kaldırımdan geçen motosikletliyle tartıştı

    Yoğun trafiği atlatmak için kaldırıma çıkan motosiklet sürücülerine sinirlenen bir vatandaş, motosiklet sürücüsüyle tartıştığı anları kaydetti.
    • İHA
    • 11.06.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 13:17
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    Beşiktaş'taki yaya, kaldırımdan geçen motosikletliyle tartıştı

    İstanbul Beşiktaş'ın yoğun bölgelerinden olan Kabataş'ta trafiğin tıkalı olduğu bir saatte motosiklet sürücüleri kaldırımları kullandı.

    Mesainin bitmesiyle birlikte caddede trafik artınca ilerlemekte güçlük çeken bazı motosiklet sürücülerinin çareyi kaldırıma çıkmakta bulmasıysa bir vatandaşı çileden çıkarttı.

    YAYA, SÜRÜCÜYE YOL VERMEK İSTEMEDİ

    Durumdan rahatsız olan yaya, kaldırımda ilerleyen motosikletli sürücülerle tartıştı. Kaldırımın dar bir bölmesinde motosikletli sürücü ile karşılaşan yaya sürücüye yol vermek istemedi.

    Beşiktaş'taki yaya, kaldırımdan geçen motosikletliyle tartıştı ViDEO

    Beşiktaş taki yaya, kaldırımdan geçen motosikletliyle tartıştı #1

    KALDIRIMDAN GİDEMEYECEĞİNİ BELİRTTİ

    Motosikletin kaldırımda gidemeyeceğini belirten yaya ısrarla sürücünün motosikletini kaldırımdan indirmesini ve normal trafikten ilerlemesini istedi.

    Beşiktaş taki yaya, kaldırımdan geçen motosikletliyle tartıştı #2

    SÜRÜCÜ, KALDIRIMDAN İNMEDİ

    Yaya tartışmaya ilişkin o anları ise cep telefonuyla kaydetti. Kaldırımda yürüyen vatandaşın tüm ısrarlara rağmen kaldırımdan inmeyen sürücü, bir süre sonra yine kaldırımda ilerlemeye devam etti.

    Beşiktaş taki yaya, kaldırımdan geçen motosikletliyle tartıştı #3

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