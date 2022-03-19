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    Beşiktaş'tan kaçan sürücüyü Mecidiyeköy'de yakalayan polis, barikat kurdu

    Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu Mecidiyeköy’de yakalandı. Polis ekipleri, otomobilin önüne barikat kurarken, sürücünün kaçmaması için havaya ateş açtı.
    • DHA
    • 19.03.2022 - 10:08
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    Beşiktaş'tan kaçan sürücüyü Mecidiyeköy'de yakalayan polis, barikat kurdu

    İstanbul Beşiktaş’ta dün akşam denetim yapan polis ekipleri 34 EJM 700 plakalı otomobili durdurmak istedi.

    Polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.

    Çok sayıda polis ekibinin katıldığı kovalamaca Mecidiyeköy'e kadar devam etti.

    HAVAYA ATEŞ AÇILDI

    Polis, otomobilin önüne barikat kurdu. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kaçmaya çalışması üzerine polis ekipleri havaya ateş açtı.

    İKİ KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Otomobilde bulunan iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, otomobil de çekici ile kaldırıldı.

    Beşiktaş tan kaçan sürücüyü Mecidiyeköy de yakalayan polis, barikat kurdu #1

    Beşiktaş tan kaçan sürücüyü Mecidiyeköy de yakalayan polis, barikat kurdu #2

    Beşiktaş tan kaçan sürücüyü Mecidiyeköy de yakalayan polis, barikat kurdu #3

    Beşiktaş tan kaçan sürücüyü Mecidiyeköy de yakalayan polis, barikat kurdu #4


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