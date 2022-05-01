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- Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere gözaltı
Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere gözaltı
Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen 29 kişi polisin müdahalesinin ardından gözaltına alındı.
- 01.05.2022 - 11:03
- Güncelleme : 01.05.2022 - 11:04
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş Meydanı'nda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Barbaros Bulvarı'nda toplanan bir grup, Beşiktaş Meydanı'nı geçerek Taksim'e yürümek istedi.
Polis, eylemcilere izin vermedi
Grubun önünü kesen polis ekipleri, yürüyüşe izin vermedi ve dağılmalarını istedi. Polise direnen göstericiler, gözaltına alındı.
29 kişi gözaltına alındı
İHA'nın haberine göre; toplam 29 göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi. Beşiktaş'ta polisin yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.