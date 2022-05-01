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    Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere gözaltı

    Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen 29 kişi polisin müdahalesinin ardından gözaltına alındı.
    • 01.05.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 11:04
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    Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere gözaltı

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş Meydanı'nda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı.

    Barbaros Bulvarı'nda toplanan bir grup, Beşiktaş Meydanı'nı geçerek Taksim'e yürümek istedi.

    Polis, eylemcilere izin vermedi

    Grubun önünü kesen polis ekipleri, yürüyüşe izin vermedi ve dağılmalarını istedi. Polise direnen göstericiler, gözaltına alındı.

    29 kişi gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre; toplam 29 göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi. Beşiktaş'ta polisin yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

    Beşiktaş tan Taksim e yürümek isteyen eylemcilere gözaltı #1

    Beşiktaş tan Taksim e yürümek isteyen eylemcilere gözaltı #2


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