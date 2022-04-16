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    Beyazıt'ta zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi

    İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, denetim sırasında tezgahları toplamaya çalışırken satıcıların tepkisiyle karşılaştı.
    • 16.04.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 14:57
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    Beyazıt'ta zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, sabah saatlerinde Beyazıt Meydanı'nda denetim yaptı.

    Seyyar satıcıların yanına gelen ekipler tezgahların kaldırılmasını istedi.

    Ortalık bir anda karıştı

    Satış yapmak isteyen satıcılar ekiplere engel olmaya çalışınca taraflar arasında kavga çıktı.

    İHA'nın haberine göre, satıcılar ile ekipler tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Küfür ve hakaretlerin de havada uçuştuğu kavga vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

    Fatih’te zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga

    Beyazıt ta zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi #1

    Beyazıt ta zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi #2

    Beyazıt ta zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi #3


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