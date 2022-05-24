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    Beyazıt'taki çatışma güvenlik kamerasında

    1'i polis olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı çatışmaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
    • 24.05.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 09:30
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    Beyazıt'taki çatışma güvenlik kamerasında

    Dün İstanbul'un Fatih ilçesi Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü.

    1'i polis olmak üzere toplam 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

    Çatışma anında defalarca polise ateş açıldığı, polisle birlikte çevredekilerin de ateş ettiği görülüyor.

    Polis silahını esnafa kaptırdı

    Yaralanan polis de çevredekiler ve meslektaşları tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırılıyor.

    DHA'da yer alan habere göre bir polisin silahını esnafa kaptırması ve o esnafın çatışmaya dahil olması görüntülerde net bir şekilde görülüyor.

    Beyazıt'taki çatışma güvenlik kamerasında ViDEO

    "Sıksana ulan, sık"

    Öte yandan silahlı çatışma sırasında karşı tarafa ateş etmeyen bazı polislere, esnafın verdiği tepki anbean cep telefonu kamerasına yansımıştı.

    Görüntülerde “Sıksana ulan, sık. Nasıl polissin sen?” sesleri duyulmuştu.

    Beyazıt taki çatışma güvenlik kamerasında #1

    İstanbul Valiliği’nden gelen açıklama

    Bu arada İstanbul Valiliği tarafından, silahlı kavgaya ilişkin açıklama yapıldı.

    Açıklama şu şekilde:

    "Saat 10.30 sıralarında Fatih ilçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür. Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir."

    Beyazıt taki çatışma güvenlik kamerasında #2

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    Fatih'te esnaflar arasında silahlı kavga: 7 yaralı

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    Beyazıt'taki çatışmada polis belindeki silahı esnafa kaptırdı

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