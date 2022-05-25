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Beyazıt'taki çatışmadan yeni görüntüler
Biri polis memuru olmak üzere yedi kişinin yaralandığı çatışma anında yaşanan dehşet ve panik, son kayıtlarla yeniden göz önüne serildi.
- 25.05.2022 - 14:01
- Güncelleme : 25.05.2022 - 14:37
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Fatih ilçesinde hareketli anlar yaşanmıştı.
Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde silahlı çatışmaya giren husumetli iki grup, 1'i polis 7 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.
Olay sonrası 27 kişi gözaltına alınırken, çatışma anına ait yeni görüntülere ulaşıldı.
Ortalık bir anda karıştı
DHA'nın haberine göre görüntülerde çatışmanın ortasında kalanların hızla ara sokağa kaçtığı anlar yer aldı. Köşede durarak defalarca ateş eden bir kişinin karşı tarafın silahından gelen kurşunla vurularak yere yığıldığı görüldü.
Beyazıt'taki çatışmadan yeni görüntüler ViDEO
Kavgan nedeni 'tükürük'
Öte yandan çatışmanın nedeni de ortaya çıkmıştı. Taraflar arasındaki husumet 10 ay önce başladı. İki grubun "tezgaha tükürme" nedeniyle kavgaya tutuştuğu öğrenildi.