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    Beyin kanaması geçiren avukatın organları bağışlandı

    Aracında beyin kanaması geçirip tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Avukat Nurfer Akgül'ün organları sayesinde 5 hasta hayata tutunacak.
    • DHA
    • 04.09.2021 - 17:49
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    Beyin kanaması geçiren avukatın organları bağışlandı

    Ankara'da avukatlık yapan 2 çocuk annesi Nurfer Akgül, 2 gün önce Bolu'dan otomobiliyle geçerken rahatsızlandı.

    Aracını yol kenarına çeken Akgül, 112'yi arayarak yardım istedi.

    BEYİN KANAMASI GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

    Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akgül'ün beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. 38 yaşındaki Akgül’ün, iki sonra beyin ölümü gerçekleşti.

    ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLDU

    Akgül’ün bir yıl önce organlarını bağışladığı belirlendi. Bunu öğrenen ailesinin de isteği ile Akgül'ün kalbi, akciğeri, karaciğeri ve iki böbreği, ameliyatla alınarak 5 hastaya nakledilmek üzere farklı illere gönderildi.

    Akgül'ün cenazesi, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Ankara'nın Gölbaşı ilçesine götürüldü.

    Beyin kanaması geçiren avukatın organları bağışlandı #1

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