Euro
11.3458
0.46%
Dolar
9.8225
0.93%
Altın
576.5
0.57%
Borsa
1.616
0.01%
Bitcoin
655.940
-0.24%
BTXN Coin
23.26
2.42%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Beykoz açıklarında çarpışan 2 tekne kurtarıldı

    İçlerinde 8 kişi bulunan 8 metre boylarındaki iki teknenin çarpışmasının ardından kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmanın başarılı olduğu bildirildi.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beykoz açıklarında çarpışan 2 tekne kurtarıldı

    İstanbul Beykoz açıklarında 8 metre boyunda iki tekne çarpıştı.

    Teknelerde vatandaşların olduğunun da belirlenmesiyle birlikte çalışmalar hızlandırıldı.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz açıklarında çarpışan iki teknenin kurtarıldığını bildirdi.

    AÇIKLAMA YAPILDI

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beykoz Umuryeri mevkisinde çatışan ve içinde 8 kişi bulunan, 8 metre boyundaki 2 tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükdere ve İstinye'ye emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

    Beykoz açıklarında çarpışan 2 tekne kurtarıldı #1

    Beykoz açıklarında çarpışan 2 tekne kurtarıldı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir