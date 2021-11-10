Beykoz açıklarında çarpışan 2 tekne kurtarıldı

İçlerinde 8 kişi bulunan 8 metre boylarındaki iki teknenin çarpışmasının ardından kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmanın başarılı olduğu bildirildi.

İstanbul Beykoz açıklarında 8 metre boyunda iki tekne çarpıştı.

Teknelerde vatandaşların olduğunun da belirlenmesiyle birlikte çalışmalar hızlandırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz açıklarında çarpışan iki teknenin kurtarıldığını bildirdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beykoz Umuryeri mevkisinde çatışan ve içinde 8 kişi bulunan, 8 metre boyundaki 2 tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükdere ve İstinye'ye emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.





