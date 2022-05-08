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Beykoz TEM Otoyolu'ndaki otomobilde yangın çıktı

Beykoz TEM Otoyolu'ndaki otomobilde yangın çıktı

Mustafa Tezcan'ın kullandığı otomobil TEM Otoyolu'ndayken bir anda yanmaya başladı.Durumu gören diğer sürücüler de yangın söndürme tüpleriyle alev alan aracı söndürmeye çalıştı.