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    Beykoz TEM Otoyolu'ndaki otomobilde yangın çıktı

    Mustafa Tezcan'ın kullandığı otomobil TEM Otoyolu'ndayken bir anda yanmaya başladı.Durumu gören diğer sürücüler de yangın söndürme tüpleriyle alev alan aracı söndürmeye çalıştı.
    • 08.05.2022 - 12:40
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    Beykoz TEM Otoyolu'ndaki otomobilde yangın çıktı

    İstanbul Beykoz TEM Otoyolu Edirne istikametinde  Mustafa Tezcan yönetimindeki otomobil hareket halindeyken yanmaya başladı.

    Aracını emniyet şeridine geçerek duran sürücü Tezcan, çıkmak isterken kapının kolu kırıldı. Kısa süre sonra hem sürücü ve hem de iki yolcu araçtan çıkmayı başardı.

    Yangın tüpleriyle yardımına koştular

    DHA'nın haberine göre; Araç sürücüsü yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı fakat, başarılı olamadı.

    Yangını gören diğer sürücüler de ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle yardıma koştu.

    "Kapı kolu kırıldı açamadık"

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Otomobil sürücüsü Mustafa Tezcan, "Duman çıkmaya başladı arabadan, durduk. Araba alev almaya başladı. Sonra kapı kolu kırıldı açamadık. Sonra kapıyı açtılar. Arkadaşlarımız yardımsever, Allah razı olsun" dedi.

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