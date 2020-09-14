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    Beykoz TEM'de kamyonet yan yattı

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrilirken, kaza nedeniyle Avrupa istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
    • DHA
    • 14.09.2020 - 11:37
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    Beykoz TEM'de kamyonet yan yattı

     

    Beykoz TEM otoyolu Kavacık mevkiinde Avrupa istikametinde seyir halinde olan bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

    Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine polis ekipleri ve çekici sevk edildi.

    TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

    Kamyoneti kaldırma çalışmaları sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne trafik kontrollü bir şekilde verildi.

    Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken kazayı izleyenler de trafiğin sıkışmasına neden oldu. Kamyonetin kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

    Beykoz TEM de kamyonet yan yattı #1

    Beykoz TEM de kamyonet yan yattı #2

    Beykoz TEM de kamyonet yan yattı #3

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