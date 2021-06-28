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    Beykoz’da 3 katlı binanın çatısı yandı

    3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında dumanlar etrafı sardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürülen yangında, çatı kullanılamaz hale geldi. 2 kişi dumandan etkilendi.
    • DHA
    • 28.06.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 09:22
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    Beykoz’da 3 katlı binanın çatısı yandı

    İstanbul’un Beykoz ilçesi Ortaçeşme Mahallesi Uluç Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar etrafı kapladı.

    Dumanların fark edilmesi ile durum ekiplere bildirildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Dumandan etkilenen iki kişiye, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

    “BİR ANDA ÇATI YANDI”

    Söndürme çalışmalarının ardından, çatının kullanılamaz hale geldiği görüldü.

    Yangını gören Murat Taşan, “Bir anda çatı yandı. İtfaiye ekipleri geldi. Çatıda hasar oluştu.” ifadelerini kullandı.

    Beykoz’da 3 katlı binanın çatısı yandı VİDEO

    Beykoz’da 3 katlı binanın çatısı yandı #1

    Beykoz’da 3 katlı binanın çatısı yandı #2

    Beykoz’da 3 katlı binanın çatısı yandı #3

    Beykoz’da 3 katlı binanın çatısı yandı #4

    Beykoz’da 3 katlı binanın çatısı yandı #5

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