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    Beykoz'da 5 ATM'ye çekiçle saldırdı

    Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen kişinin elindeki çekiçle yol üzerindeki ATM'lere saldırarak zarar verme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
    • DHA
    • 08.12.2020 - 10:50
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    Beykoz'da 5 ATM'ye çekiçle saldırdı

    İstanbul’un Beykoz ilçesi Kavacık semtinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, eline aldığı çekiçle yol üzerindeki 5 ATM'ye vurarak zarar verdi.

    Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    “PARA ÇEKECEĞİZ MAĞDUR KALDIK”

    Para çekmeye gelen bir kişi, "Yukarıda spor merkezinde çalışıyoruz. Geldik para çekelim dedik ATM'leri bu halde gördük. Akli dengesi yerinde değil adamın galiba. Duyduğuma göre polis almış kendisini. Para çekeceğiz mağdur kaldık." dedi.

    Öte yandan o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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