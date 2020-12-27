Beykoz'da Azerbaycan ve Türk bayrağına saldırı

Beykoz'da akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin yere fırlattığı Azerbaycan ve Türk bayrağını gören çocuk, bayrakları yerde bırakmadı.

İstanbul'un Beykoz ilçesi Tokatköy mahallesinde meydana gelen olayda, akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs kapalı olan iş yerinin demir korkuluklarına asılan Azerbaycan ve Türk bayrağını alarak yere fırlattı.

Yoldan geçen küçük bir çocuk ise bayrakları fark etti. Yerdeki bayrakları kenara bırakan çocuk yoluna devam etti.

"AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞINI ÖĞRENDİK"

Olayın ardından emniyete başvuran iş yeri sahibi Oğuzhan Çakmak, “Kimliği belirsiz bir şahıs geliyor ve iş yerimizin demirlerinde asılı olan bayrakları söküyor. Şahsa Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ulaşıldı. Şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını öğrendik. Bu şahıs sadece bayrakları değil diğer reklam afiş tarzı asılı şeyleri de söküyormuş.” dedi.

Beykoz’da Azerbaycan ve Türk bayraklarına çirkin saldırı VİDEO

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"YERDEN ALAN KARDEŞİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Çakmak, “Bayrağımızda sonuçta şehitlerimizin kanı var. Bayrağımızın yeri bizde ayrı, bu olayın ardından iş yerimizin önünden geçen çocuk yaşlarda bir kardeşimiz bayrakları fark ederek yerden kaldırıyor. Bayraklarımızı yerden kaldıran kardeşimiz bu haberi izlerse, pandemi sürecinden sonra iş yerimiz açıldığında, ailesinden izin aldıktan sonra gelerek ücretsiz oyunlar oynayıp içecek içebilir. O kardeşimize de çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.











